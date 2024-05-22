22 мая 2024 12:31 Волонтеры из Старой Купавны подготовили продуктовые наборы для бойцов СВО 0 0 0 Фото: пресс-служба админитстрации Богородского городского округа Подмосковье

Волонтеры

Богородский

Специальная военная операция РФ на Украине

Группа волонтеров «Варяг» из Старой Купавны начала изготавливать наборы сухофруктов для бойцов специальной военной операции под названием «Подкрепление от Гены». Партию угощений уже передали на передовую.

Сухофрукты помогают бойцам поддерживать заряд энергии, когда до полноценного приема пищи еще далеко. Наборы «Подкрепление от Гены» бойцам понравились, волонетры получили новые заказы с передовой. Изначально волонтеры группы «Варяг» делали для бойцов сублимированные домашние супы. Сейчас их также отправляют во многие подразделения.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Группу волонтеров «Варяг» организовала прихожанка Троицкого храма Татьяна Забродина. Ее муж Константин был мобилизован на специальную военную операцию с позывным «Варяг». После серьезного ранения он не смог вернуться на передовую, но связь со своими боевыми друзьями продолжал поддерживать. А после его семья наладила производство сухих пайков для военных. Они начали изготавливать сухие супы из высушенных в дегидраторе овощей и мяса, сдобренных ароматными специями. Так появились борщ, харчо, гороховый и грибной суп «Варяг». Объем порции рассчитан на то, чтобы суп можно было заварить в походной кружке.

Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Раз в неделю волонтеры собираются в приходском доме при Троицком храме, чтобы из высушенных продуктов собрать более 400 порций полноценных готовых обедов, дополнив супы сухариками, чаем, вареньем, орехами, а теперь еще и сухофруктами для перекуса. Отправкой сублимированных обедов в зону специальной военной операции занимаются добровольцы, в том числе военные священники Богородского благочиния. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил добровольцев отряда БАРС. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».