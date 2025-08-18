Волонтеры из Солнечногорска передали в приют для животных почти 50 килограммов корма

Активисты из городского округа Солнечногорск побывали в приюте фонда «Дарящие надежду». Для четвероногих друзей они привезли 30 килограммов сухого корма и еще 15 килограммов мясных лакомств. После этого добровольцы поиграли с питомцами и вывели их на прогулку.

Поездка состоялась в рамках региональной акции «Дай лапу» и была приурочена к Всемирному дню бездомных животных. Поддержать акцию пришли представители местной администрации, активисты партии «Единая Россия», молодежной организации «Молодая гвардия», «Движения Первых» и «Волонтеры Подмосковья».

«Спасибо нашей молодежи за активную жизненную позицию, бережное и трогательное отношение к братьям нашим меньшим. Регулярно ребята навещают приюты для животных, и каждый раз — не с пустыми руками. При поддержке администрации, социально ответственного бизнеса, неравнодушных жителей мы предоставляем первоочередную помощь», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сейчас в приюте содержатся примерно 110 собак, среди которых есть животные с хроническими заболеваниями и травмами. Многие оказались здесь благодаря кураторам, подобравшим их на улицах. В среднем ежемесячно удается пристроить от нескольких до двадцати питомцев. Только в июле шесть собак обрели новые семьи.

Для животных по-прежнему необходимы не только корма, но и лекарства, подстилки и наполнители для лотков. Оставить помощь можно по адресам: город Солнечногорск, улица Дзержинского, 13 (4 этаж), а также улица Вертинская, дом 1 (Молодежный центр «Подсолнух»). График приема: понедельник–четверг с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), в пятницу — до 16:45.