Волонтеры из Солнечногорска навестили ветерана Раису Трофимову

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты Молодежного центра «Возрождение» и «Молодой гвардии» вместе с участниками трудового отряда «Чистогорье» навестили ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Раису Трофимову. Такие акции проходят в Солнечногорске регулярно.

Ребята помогли пенсионерке навести порядок во дворе и пропололи грядки на огороде.

«Раиса Трофимовна в свои 97 лет встретила их в бодром настроении, была рада компании и благодарна за помощь. Ветеран награждена медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“ и другими», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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