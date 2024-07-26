Волонтеры из Солнечногорска навестили ветерана Раису Трофимову

Специалисты Молодежного центра «Возрождение» и «Молодой гвардии» вместе с участниками трудового отряда «Чистогорье» навестили ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Раису Трофимову. Такие акции проходят в Солнечногорске регулярно.
Ребята помогли пенсионерке навести порядок во дворе и пропололи грядки на огороде.
«Раиса Трофимовна в свои 97 лет встретила их в бодром настроении, была рада компании и благодарна за помощь. Ветеран награждена медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“ и другими», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.
Недавно участники трудового отряда главы Солнечногорска «Чистогорье» сплели маскировочные сети для военнослужащих специальной военной операции и изготовили окопные свечи, которые отправят на передовую.