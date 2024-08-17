Волонтеры из Солнечногорска навестили детей из Курской области

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Активисты молодежных центров «Возрождение» и «Подсолнух» приехали к детям в Клинский пункт временного размещения «Горизонт». Там бессрочно принимают жителей Курской области по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Для прибывших из Курской области детей волонтеры провели интерактивные игры, а также сделали аквагрим всем желающим.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова отметила, что мероприятие прошло при поддержке Туберкулезной больницы имени Александра Ефимовича Рабухина. Сотрудники больницы передали в пункт временного размещения 100 наборов для будущих первоклассников в рамках акции «Доброе дело. Нашим школьникам».

Отправить гуманитарную помощь могут все желающие. Сделать это можно через молодежные центры, которые располагаются в Солнечногорске на улице Вертлинской, дом № 1 и улице Дзержинского, дом № 13, 4 этаж, кабинет 27 и 29, а также через Физкультурно-оздоровительный комплекс «Авангард» в микрорайоне Рекинцо, строение 1ф.

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