Волонтеры из Серпухова приняли участие в создании геоглифа к 80-летию Победы

В Центральном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» состоялась масштабная патриотическая акция. В ней приняли участие свыше 500 человек, включая волонтеров из Серпухова.

В ходе мероприятия из восьми тысяч саженцев дерена и 300 саженцев пузыреплодника была создана надпись «80 Лет Победы» и изображение пятиконечной звезды — символа Победы. Каждое молодое дерево носит имя героя Великой Отечественной войны или участника специальной военной операции.

Этот живой памятник, который будет расти и укрепляться с каждым годом, станет вечным символом мужества и героизма русского народа.

Напомним, в городском округе Серпухов 7 мая в рамках акции «Сад Памяти» запланирована посадка деревьев. Мероприятие пройдет в парке «Жемчужина», а также на улицах Ворошилова и Серпуховской, а также в территориальных отделах муниципалитета.