Волонтеры из Серпухова передали багги для бойцов в зону СВО

Участники движения «Своих не бросаем» и общество пограничников «ZастаVa ЖИЗНИ» из Серпухова собрали крупную партию гумпомощи для военнослужащих. Вместе с местными жителями они отправили в зону проведения спецоперации необходимые вещи.

Важным вкладом в поддержку бойцов стало отправление багги — легкого автомобиля, предоставленного благотворительным фондом Сергея Михеева. Эта техника обладает высокой проходимостью для езды по бездорожью и будет использоваться для эвакуации раненых бойцов.

«Благодарю всех неравнодушных жителей, предпринимательское сообщество, волонтеров, общественников и ветеранов пограничной службы за помощь», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

Кроме того, волонтеры Серпухова непрерывно плетут маскировочные сети, создают окопные свечи и другие необходимые вещи для успешного выполнения боевых задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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