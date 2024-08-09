Волонтеры из Реутова поучаствовали в субботнике в заповеднике Архангельское
Акция «Экосапборд» прошла в прибрежной зоне рядом с музеем-заповедником «Архангельское». Участниками субботника стали более 500 волонтеров, в том числе и из Реутова, а также популярный актер Александр Головин.
Александр Головин вместе с ребятами убирал мусор на береговой линии, а после сфотографировался с волонтерами. Субботник завершили массовым заплывом на сап-бородах.
Отмети, что активисты реутовского отделения «Волонтеров Подмосковья» принимают участие во всех мероприятиях округа. Ребятам представляют округ на тематических форумах и акциях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что волонтеры и медики региона помогут эвакуировать детей из Курской области.
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