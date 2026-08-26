Волонтеры из Раменского округа раздали ленточки ко Дню флага России

Добровольцы из Раменского молодежного центра провели акцию «Российский триколор» на новой набережной вдоль Борисоглебского озера. Жителям округа раздали ленточки в цветах государственного флага.

Среди активистов — ученики Новохаритоновской школы № 10. Ребята под руководством своего наставника просвещают юных жителей муниципалитета и рассказывают про исторические традиции России. Руководитель юнармейского отряда «Патриот» Зоя Бреднева отметила, что такие мероприятия очень важны, особенно для детей.

Также волонтеры Раменского молодежного центра организовали шахматный турнир, в котором мог принять участие каждый желающий. Стратеги преодолели семь туров, победителей наградили в трех номинациях: среди юношей, девушек и дошкольников.

Любовь к Родине в очередной раз объединила жителей округа разных возрастов.