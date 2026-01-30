Волонтеры из Пушкино провели «Добрые уроки» для школьников

В Красноармейске, на базе Центра образования № 1, состоялось мероприятие, направленное на популяризацию добровольческой деятельности среди молодежи. Для учащихся девятых-десятых классов были проведены «Добрые уроки», организованные и представленные активными участниками волонтерского корпуса округа.

Наставниками для школьников выступили активисты региональной организации «Волонтеры Подмосковья» и федерального «Движения Первых». Вместо лекций по теории, участников ждал формат живого, открытого диалога, насыщенного личными историями и примерами из реальной практики добровольчества.

Спикеры подробно рассказали об основах волонтерства, подчеркнув, с чего именно начинается путь добровольца, и какие возможности для самореализации открывает общественная деятельность. Они поделились собственным опытом участия в социальных, экологических и культурных проектах, демонстрируя, как бескорыстная помощь меняет не только мир вокруг, но и самого человека.