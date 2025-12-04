Волонтеры из Пушкино помогли приюту для животных

В округе продолжает активно развиваться движение «Волонтеры Подмосковья». На днях участники этого движения отправились в приют для животных «Зоодом», расположенный в Королеве.

Целью поездки стала не только передача собранной гуманитарной помощи, но и личное участие в создании более комфортных условий для четвероногих обитателей приюта. Для питомцев был собран ценный груз. Он включал в себя разнообразные корма — как сухие, так и влажные, а также крупы. Особое внимание было уделено досугу пушистых подопечных: были переданы многочисленные игрушки.

«Каждый такой выезд — это большой шаг к тому, чтобы жизнь братьев наших меньших стала лучше», — сообщили в администрации округа.

Кроме того, волонтеры приняли активное участие в субботнике по уборке территории приюта. Совместными усилиями был наведен порядок в вольерах, очищены прогулочные зоны и общие пространства.