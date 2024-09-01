Волонтеры из Подольска передали маскировочные сети и гумпомощь бойцам СВО

Активисты в Подольске собрали гуманитарную помощь бойцам спецоперации. В нее вошли маскировочные сети и вещи первой необходимости.

Посылку доставят бойцам 15-го танкового полка 69-й мотострелковой дивизии. Собрали груз жители, представители администрации Подольска, а также депутаты Сергей Кулев и Алексей Стулов.

С доставкой груза военнослужащим на Курском направлении поможет боец СВО Андрей. Он возит гумпомощь уже третий год.

Ранее гумпомощь отправляли из Подольска бойцам на Брянском направлении. В посылку пошли 38 маскировочных сетей, 54 нашлемника, а также средства личной гигиены.

Маскировочные сети продолжают плести в волонтерском центре в микрорайоне Красная горка. Также помощь принимают в пунктах помощи участникам СВО в микрорайонах округа: ВЦ «Красная горка», ДК «Молодежный», центре «Дубровицы», ДК «Металлург».

Кроме того, передать товары первой необходимости жители могут через волонтерский центр в доме № 1 на улице Ульяновых и сортировочный пункт в доме № 34 на Парковой улице. Информация по телефону: 8 (4967) 50-04-93.

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