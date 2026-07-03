Волонтеры из Подмосковья помогли в госпиталях и на складах Ростовской области

Более 30 добровольцев из Московской, Омской, Архангельской областей, республик Тыва, Удмуртия, Татарстан и Москвы отработали смену в рамках гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта. Ребята трудились на нескольких площадках Ростовской области: помогали в госпиталях, готовили технику для бойцов, комплектовали продуктовые наборы и обрабатывали обращения жителей.

В одном из госпиталей волонтеры навели порядок на территории: разгрузили свыше двух тонн воды, привезли и разровняли 30 тонн земли, высадили деревья и цветы, убрали мусор и вывезли старую мебель. В другом госпитале добровольцы занимались уборкой и санитарной обработкой помещений, а также помогали раненым — сопровождали их по территории, приносили воду.

На складе «Все для Победы!» волонтеры готовили к выдаче технику: они собрали и брендировали 48 квадроциклов и автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектовав их маскировочными сетями.