Волонтеры из Подмосковья помогли в госпиталях и на складах Ростовской области
Более 30 добровольцев из Московской, Омской, Архангельской областей, республик Тыва, Удмуртия, Татарстан и Москвы отработали смену в рамках гуманитарной миссии Молодежки Народного фронта. Ребята трудились на нескольких площадках Ростовской области: помогали в госпиталях, готовили технику для бойцов, комплектовали продуктовые наборы и обрабатывали обращения жителей.
В одном из госпиталей волонтеры навели порядок на территории: разгрузили свыше двух тонн воды, привезли и разровняли 30 тонн земли, высадили деревья и цветы, убрали мусор и вывезли старую мебель. В другом госпитале добровольцы занимались уборкой и санитарной обработкой помещений, а также помогали раненым — сопровождали их по территории, приносили воду.
На складе «Все для Победы!» волонтеры готовили к выдаче технику: они собрали и брендировали 48 квадроциклов и автомобилей УАЗ «Буханка», укомплектовав их маскировочными сетями.
Большой объем работы выполнен на гуманитарном складе: команда сформировала примерно две тысячи продуктовых наборов, расфасовала 840 килограммов сахара и подготовила 15 поддонов гигиенических средств. Кроме того, добровольцы разгрузили 35 тонн продуктов и обработали 450 заявок на оказание гуманитарной помощи.
Еще одна площадка работы — станция технического обслуживания. Там волонтеры готовили металл для походных печек‑мангалов.
Для многих участников миссия стала серьезным испытанием. Координатор Молодежки Народного фронта в Московской области Гулнур Гусейнова рассказала, что решение помогать было осознанным.
«Я поняла, что не могу оставаться в стороне, когда наблюдала за происходящим. Мне было важно, чтобы я тоже поддерживала наших бойцов. Особенно тяжело было в госпитале, но каждый раз я старалась выполнить работу на максимум, чтобы уезжать с чистой совестью. Патриотизм для меня — это желание помогать от чистого сердца, не ожидая ничего взамен», — говорит Гулнур.
Смену волонтеры завершили экскурсией в музейный комплекс «Самбекские высоты».