Волонтеры из Одинцова собрали очередную партию гумпомощи для бойцов СВО

Волонтеры из Одинцовского круга на постоянной основе активно участвуют в сборе гуманитарной помощи. Все необходимые вещи — одежду, обуви, бытовую химию, посуду, детские товары и лекарства собирают и отправляют пострадавшим еженедельно.

Местные некоммерческие организации, волонтеры и жители объединили усилия для сбора гуманитарных грузов, которые отправляются в Курск, Донецк и Белгород.

«В Одинцовском округе живет огромное количество активных неравнодушных людей. Члены окружной Общественной палаты, волонтеры, депутаты и просто жители — все объединились для помощи нашим бойцам и соотечественникам, оказавшимся в непростой ситуации», — отметила начальник отдела по работе с общественными объединениями и территориями администрации муниципалитета Виктория Виноградова.

С первых дней начала специальной военной операции активно включилась в работу по сбору помощи жителям Донбасса и Марина Савкина вместе с фондом «Доброе сердце Голицыно». В центре сейчас трудятся более 300 волонтеров, которые занимаются изготовлением маскировочных сетей, окопных свечей и других необходимых вещей для бойцов.

Кроме того, срочный сбор гуманитарного груза для беженцев организовали руководитель спортивного клуба «Олимп» Максим Ганин и президент общественной организации «Волонтерское объединение» Александр Якушевич. Пожилые люди из некоммерческих организаций также активно помогают жителям прифронтовых регионов — формируют продуктовые наборы, вяжут носки, плетут маскировочные сети, собирают одежду и школьные принадлежности.

Весь округ сплоченно работает на благо тех, кто нуждается в поддержке, демонстрируя единство и солидарность в сложное время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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