Волонтеры из Одинцова приняли участие в фестивале «Защитники Отечества»

К масштабному патриотическому фестивалю в Одинцове присоединились 250 добровольцев в возрасте от семи до 20 лет из разных округов Подмосковья. Мероприятие организовала Ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области и Фонд Победы.
Под руководством опытных инструкторов участники осваивали основные навыки начальной военной подготовки и тактической медицины, а также учились стрелять, плести маскировочные сети, заниматься фрироупом и метанием ядра. Каждую локацию фестиваля тематически оформили. Участники не только получили полезные знания и навыки, но и укрепили командный дух.
Подобные фестивали и мероприятия регулярно проводят в Подмосковье с поддержкой областного правительства. Они нацелены на формирование у молодежи чувства патриотизма и уважения к героизму предков, которые противостояли нацизму.
Автодор и Совкомбанк подписали соглашение о сотрудничестве
Гарбузов: столица формирует кадровый резерв для промышленности на базе ОЭЗ
Тепличный комплекс для выращивания цветов запустят в Рузе по договору на ПМЭФ
Футболиста «Реала» Мбаппе госпитализировали
Встреча по вопросам благоустройства сквера у ДК «Химик» прошла в Воскресенске
Фейк: маркетплейс Poizon официально заработал в России
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте