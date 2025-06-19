Волонтеры из Одинцова приняли участие в фестивале «Защитники Отечества»

К масштабному патриотическому фестивалю в Одинцове присоединились 250 добровольцев в возрасте от семи до 20 лет из разных округов Подмосковья. Мероприятие организовала Ассоциация ветеранов специальной военной операции Московской области и Фонд Победы.

Под руководством опытных инструкторов участники осваивали основные навыки начальной военной подготовки и тактической медицины, а также учились стрелять, плести маскировочные сети, заниматься фрироупом и метанием ядра. Каждую локацию фестиваля тематически оформили. Участники не только получили полезные знания и навыки, но и укрепили командный дух.

Подобные фестивали и мероприятия регулярно проводят в Подмосковье с поддержкой областного правительства. Они нацелены на формирование у молодежи чувства патриотизма и уважения к героизму предков, которые противостояли нацизму.