Волонтеры из Одинцова познакомились с подаренным президентом девочке щенком

Одинцовские волонтеры побывали в гостях у семьи Орловских, которая переехала в Подмосковье из Донецкой Народной Республики. Ребята познакомились с семьей девочки Насти, которой президент России Владимир Путин подарил щенка.

Семья Анастасии Орловской переехала в Московскую область в 2022 году. Девочка мечтала о собаке и обратилась с письмом в администрацию президента России. Владимир Путин исполнил ее мечту, подарив четырехмесячного метиса шпица и лайки по кличке Тео. Щенка девочке передал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Новиков.

Через несколько дней в гости к семье Орловских приехали волонтеры из Одинцова. Они привезли необходимые подарки: продукты, средства личной гигиены и лакомства. Настя была на занятиях, поэтому волонтеры встретились с ее мамой Светланой Юрьевной, старшей сестрой Юлей и познакомились с новым членом семьи — Тео.