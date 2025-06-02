Волонтеры из Одинцова отправили подарки ко Дню защиты детей в Донецк

Маленькие прихожане храма Иоанна Зоатоуста, а также Воскресной школы храма Усекновения главы Иоанна Предтечи получили игрушки, развивающие игры, пазлы и сладкие угощения. Подопечным Червоногвардейского территориального центра в Макеевке передали конструкторы, наборы для творчества, сладости и средства личной гигиены — гели для душа и шампуни.

Особое внимание волонтеры уделили девочке-сироте, которую воспитывает бабушка: ей собрали индивидуальный подарок — чемодан с набором посуды, куклу и набор для плетения браслетов.

Больше 200 детей с особенностями развития также получили свои праздничные наборы из Одинцова. Помощь передали куратору Нелли, жене погибшего бойца, которая взяла ребят под опеку.

Гуманитарную помощь отвезли и в Республиканский специализированный Дом ребенка.