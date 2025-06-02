Волонтеры из Одинцова отправили подарки ко Дню защиты детей в Донецк
Одинцовские волонтеры порадовали юных жителей Донецкой Народной Республики. Забота охватила десятки семей — добровольцы отправили праздничные наборы накануне Дня защиты детей.
Маленькие прихожане храма Иоанна Зоатоуста, а также Воскресной школы храма Усекновения главы Иоанна Предтечи получили игрушки, развивающие игры, пазлы и сладкие угощения. Подопечным Червоногвардейского территориального центра в Макеевке передали конструкторы, наборы для творчества, сладости и средства личной гигиены — гели для душа и шампуни.
Особое внимание волонтеры уделили девочке-сироте, которую воспитывает бабушка: ей собрали индивидуальный подарок — чемодан с набором посуды, куклу и набор для плетения браслетов.
Больше 200 детей с особенностями развития также получили свои праздничные наборы из Одинцова. Помощь передали куратору Нелли, жене погибшего бойца, которая взяла ребят под опеку.
Гуманитарную помощь отвезли и в Республиканский специализированный Дом ребенка.