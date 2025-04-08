Волонтеры из Наро-Фоминска объявили сбор продуктов для новых регионов

На базе Молодежного комплексного центра в Наро-Фоминске по адресу улица Ленина, 25б, проходит сбор гуманитарной помощи для жителей новых регионов. Мероприятие организовали активисты движения «Волонтеры Подмосковья».

Основная потребность сбора гуманитарной помощи — продукты питания. В частности, нужны свежие овощи — картофель, морковь, свекла, различные консервы — мясные, рыбные, овощные, а также корм для домашних животных. Особенно ценятся сублимированные продукты — лук, картофель и морковь, которые имеют длительный срок хранения.

Директор Молодежного центра Рената Демидова рассказала, что все приносимые продукты тщательно проверяют на качество. Активно поддерживают акцию подростки — ребята приносят большие коробки с продуктами.

К акции могут присоединиться все желающие. Сбор гуманитарной помощи организовали в двух точках Наро-Фоминского округа: в самом городе по адресу улица Ленина, 25б, и в Апрелевке по улице Горького, 21. Организаторы подчеркивают, что каждая, даже самая небольшая помощь, будь то пакет крупы или банка консервов, имеет большое значение для тех, кто в ней нуждается.