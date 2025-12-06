Волонтеры из Мытищ стали призерами областного конкурса добровольцев

В Молодежном центре «Импульс» в Мытищах подвели итоги ежегодного регионального конкурса добровольцев Подмосковья «Волонтер года — 2025». Мытищинские участники стали одними из лучших в нескольких номинациях: «Надежный тыл», «Многолетний вклад», «Серебряное волонтерство» и «Открытие года».

Всего в конкурсе за право стать лидерами боролись 237 человек. Лучших выбирали в 12 номинациях. Руководитель муниципалитета Юлия Купецкая поздравила победителей и призеров.

«Огромное спасибо за вашу доброту, энергию и преданность делу! Желаю новых свершений, вдохновения и сил», — сказала она.

Отметим, что День добровольца в России ежегодно отмечают 5 декабря. Праздник учредили в 2017 году Указом Президента Российской Федерации. Этот год стал особенным для активистов «Волонтеры Подмосковья»: движение, которое сейчас объединяет 127 тысяч участников, отметило пятилетний юбилей. За все время эти неравнодушные люди реализовали 3847 проектов и совершили 21542 добрых дела.