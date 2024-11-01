Волонтеры из Мытищ изготовят подушки и одеяла для бойцов СВО

Мастерицы из Балашихи обратились в партию «Единая Россия» с просьбой помочь мобилизованным в зоне специальной военной операции. Активистам передали материалы для пошива постельных комплектов.

Швеи получили три рулона синтепона, из которых они изготовят мягкие подушки и одеяла. Затем постельные наборы отправят в больницы и на передовую. Новое спальное белье поможет нашим бойцам согреться во время наступающих холодов.

Сейчас нашим защитникам больше всего требуется теплая одежда, термобелье и спальные мешки. Поучаствовать в сборе гуманитарной помощи может любой неравнодушный житель Мытищ.

Пункты сбора работают по адресам: улица Силикатная, дом 12, Молодежный центр «Импульс»; улица Мира, дом 2А, дворец культуры «Яуза»; улица Мира, дом 37, местное отделение партии «Единая Россия»; улица Летная, дом 17, ледовый дворец «Арена Мытищи»; улица Мира, дом 9, штаб волонтеров.

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