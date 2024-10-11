Волонтеры из Можайска вошли в десятку лучших на игре «Мое Подмосковье»

Можайские волонтеры вошли в десятку лучших команд на областном этапе чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье». Они заняли восьмое место.

Областной этап игры по краеведению «Мое Подмосковье» проходил в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре. За звание знатоков истории родной области сражались команды из 31 городского округа.

Можайск представляли ребята из школы «Гармония». Они победили на муниципальном этапе и смогли принять участие в областном в Истре.

Игра «Мое Подмосковье» разработана к 30-летию Московской областной Думы и связана с историей региона. Игроки перемещаются на поле, отвечают на вопросы и выполняют задания.

В результате команда из Можайска заняла восьмое место, а ее участница Дарья Кормилицына — шестое в онлайн-викторине.

Команда администрации Можайского округа поздравила учеников школы «Гармония» и ее руководителя Наталью Любимову за высокий результат.

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