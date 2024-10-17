Волонтеры из Лосино-Петровского собрали новую партию гумпомощи для бойцов СВО

В сборе поучаствовали муниципальный депутат Сергей Алтунин, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин и представители общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

Груз доставили на временное хранение в Общественную приемную местного отделения партии. После его отправят в Курск. Собранная посылка станет помощью людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Каждый из нас может внести свой вклад в общее дело, и именно поэтому мы продолжаем собирать гуманитарную помощь. Мы не просто отправляем грузы в районы специальной военной операции, мы передаем надежду и поддержку тем, кто в этом нуждается. Каждая собранная вещь, каждый набор продуктов — это наша солидарность и готовность прийти на помощь. Важно помнить, что даже в самые трудные времена, мы можем объединиться ради общей цели и сделать мир лучше для тех, кто оказался в беде», — сказал Сергей Алтунин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».