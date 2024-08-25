Волонтеры из Лосино-Петровского передали маскировочные сети для бойцов СВО

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском городском округе поступила просьба о помощи от Дениса, который сообщил о критической необходимости маскировочных сетей для бойцов, участвующих в специальной военной операции. В условиях активных боевых действий такие сетки становятся важным элементом защиты.

В ответ на обращение, активисты местного отделения и депутат Совета депутатов Данилова Гузаль организовали сбор необходимых материалов в рамках акции «Добрые Дела». В кратчайшие сроки они приступили к производству маскировочных сетей.

Благодаря слаженной работе и неравнодушию всех участников, сети были оперативно готовы. Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин передал сети Денису, который выразил искреннюю благодарность за оказанную помощь.

«Такие действия гражданского общества и молодежи являются не только важной поддержкой для бойцов, но и мощным моральным стимулом, который помогает им верить в победу и возвращение домой», — отметил Вячеслав Градин, подчеркивая значимость совместных усилий в поддержке военнослужащих.

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