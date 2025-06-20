Волонтеры из Лобни побывали на семинаре для добровольческих организаций

Форум для руководителей добровольческих объединений прошел в Жуковском. В нем поучаствовали волонтеры из Лобни.

Это первое в этом году подобное событие. Его участниками стали 100 активистов, в том числе координаторы движения «Волонтеры Подмосковья», представители ресурсных центров и Общероссийского народного фронта.

Организовало семинар Министерство информации и молодежной политики Московской области. На встрече обсудили как привлечь сторонников.

«Региональное движение „Волонтеры Подмосковья“ насчитывает более 56 тысяч человек. Это активные ребята, которые посвящают свое свободное время добрым делам: поддерживают участников СВО и их семьи, заботятся об экологии, проводят яркие мероприятия для детей, навещают ветеранов и организовывают патриотические акции. Эта работа требует определенных знаний и специальных навыков», — пояснила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

Также собравшиеся узнали о федеральной программе «Молоды душой». Ее цель — вовлекать старшее поколение в добровольческую деятельность.

Кроме того, на форуме подписали соглашение между Министерством информации и молодежной политики Подмосковья и ассоциацией «Добро.рф». Благодаря этому часы волонтерской работы на областной платформе будут автоматически учитываться на федеральном уровне. Эти достижения дают дополнительные баллы к ЕГЭ.