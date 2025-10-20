Волонтеры из Лобни отправились с гуманитарной миссией в Луганск

Сотая гуманитарная миссия «Молодой гвардии Единой России» отправилась на освобожденные территории. В ее состав вошли волонтеры из Лобни Артем и Данила Сафоновы.

В торжественной церемонии отправки добровольцев принял участие секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев. Он отметил, что за небольшой промежуток времени через эту гуманитарную миссию прошли 6,5 тысячи человек. «Искренне благодарим вас за реальную помощь, которую вы доносили до людей, которые в ней нуждаются», — сказал Владимир Якушев.

Братья вместе с другими добровольцами будут заниматься доставкой гуманитарной помощи местным жителям и работать в госпитале в Луганске.

Волонтеры «Молодой гвардии» на регулярной основе помогают жителям Донбасса, Новороссии, а также приграничных регионов России.