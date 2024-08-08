Волонтеры из Люберец собрали первую партию гумпомощи для жителей Курска

Жители, волонтеры и общественники Люберец собрали гуманитарную помощь для пострадавших из Курской области. Глава городского округа Владимир Волков поблагодарил всех неравнодушных за активное участие.

Владимир Михайлович сообщил, что первые партии вещей собрали партийцы, депутаты округа, общественники, волонтеры и неравнодушные жители. Туда вошли товары первой необходимости, вода, продукты питания и средства гигиены.

Он также сообщил, что два пункта сбора гуманитарной помощи открыты в Люберцах. Это местное отделение партии «Единая Россия» на улице Кирова, 22 и Центр поддержки участников СВО и их семей на Октябрьском проспекте, 120, к.3.

Добровольцы принимают медикаменты, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, бытовую технику и электроприборы.

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