Волонтеры из Люберец победили на областном этапе премии для добровольцев

Некоммерческая организация «Опора» из Люберец победила в региональном этапе премии «Мы вместе». Ее сотрудники представили проект бесплатной психологической помощи и реабилитации.

Благотворительный центр выступил в конкурсе с проектом по оказанию бесплатной психологической помощи и реабилитации «Опора для СВОих». Жюри высоко оценило идею, и компания из Люберец победила в категории «Организации, НКО и учреждения».

«Проект реализуется на добровольной основе ассоциацией, члены которой также входят в состав люберецкого корпуса волонтеров. Изначально центр оказывал психологическую помощь тяжелобольным, но в связи с актуальными потребностями начал оказывать помощь участникам СВО и их семьям», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В конце 2023 года программу реабилитации дополнили новым направлением. Сотрудники начали работать с военнослужащими после их нахождения в плену.

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