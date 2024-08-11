Волонтеры из Люберец передали гуманитарную помощь жителям Курской области

Сотрудники и студенты техникума имени Юрия Гагарина в городском округе Люберцы собрали гуманитарную помощь для жителей Курской области. Это предметы первой необходимости, питьевая вода, гигиенические и продуктовые наборы.

Жители Люберец собирают гуманитарную помощь для пострадавших от обстрелов жителей приграничных районов Курской области. Сотрудники и студенты-волонтеры техникума имени Юрия Гагарина также приняли участие в сборах, они передали кейсы с питьевой водой, а также предметы первой необходимости, гигиенические и продуктовые наборы.

Пункты сбора гумпомощи работают в Люберцах по двум адресам: в местном отделении партии «Единая Россия» по улице Кирова, дом № 22, обратиться туда можно также по телефону 8 (495) 503-55-36, и в Центре поддержки участников СВО и их семей на проспекте Октябрьском, дом № 120, корпус 3, либо позвонить по номеру: 8 (909) 964-05-05). В центральной детской библиотеке «Бригантина» начал работать дополнительный пункт сбора.

Волонтеры принимают медикаменты, продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, бытовую технику и электроприборы, генераторы.

Также можно перейти по ссылке и сделать пожертвование. Добровольцы приобретут самое необходимое и погрузят в фуру «Доброго дела».

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