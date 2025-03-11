Волонтеры из Ленинского округа помогут пострадавшим при атаке БПЛА

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского округа выехали на место событий атаки БПЛА на Подмосковье, чтобы помочь пострадавшим жителям. Они организовали раздачу чая, пледов и сухих пайков.

Из Ленинского округа на помощь отправились 25 добровольцев. Также они помогают собирать данные о кузовных повреждениях автомобилей и пострадавших в многоквартирных домах.

«Совместно с активистами мы оказываем помощь, поддержку и содействие всем пострадавшим в результате массированной атаки беспилотников на жилые дома Ленинского округа в деревне Сапроново, Западный квартал», — отметил начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского городского округа Илья Сенчуров.

Кроме того, волонтеры проводят обход придомовых территорий, чтобы выявить пострадавших и проводить их в штаб для получения гумпомощи.