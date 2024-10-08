Волонтеры из Красногорска собрали гумпомощь для жителей приграничных областей

Активисты партии «Единая Россия» из Красногорска продолжают поддерживать жителей Курской и Белгородской областей. Накануне они собрали очередную партию гуманитарной помощи.

В посылку вошли продукты питания и средства личной гигиены, одежда и постельное белье, канцелярия и другие вещи. Их направят в пункты временного размещения.

«Благодарю жителей сто двадцатого округа за милосердие и призываю тех, кто еще не успел внести свой вклад в сбор помощи, сделать это», — прокомментировал депутат Государственной думы Сергей Колунов.

Отметим, что с августа в Красногорске действуют три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи, в том числе в общественной приемной «Единой России». Помочь плести маскировочные сети и шить одежду можно в центре «Забота».

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