Волонтеры из Котельников приняли участие в областной донорской акции

Акция, приуроченная к Единому дню сдачи крови, прошла в Подмосковье. В ней приняли участие активисты из Котельников.

Каждый год к этой инициативе присоединяются тысячи неравнодушных людей со всей России.

«Благодаря тем, кто сегодня пришел сдать кровь, сотни жизней получают надежду на выздоровление, на завтрашний день, на будущее.Именно такие люди делают наш город по-настоящему человечным», — прокомментировали в пресс-службе городского округа Котельники.

Также накануне донорскую акцию организовали «Волонтеры Подмосковья». Она прошла при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона.

Сбор крови проводили в Щелкове и Красногорске. Туда съехались активисты со всего региона. Участниками акции стали как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие из них также сдали плазму и цитоплазму.