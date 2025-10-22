Более 700 волонтеров Подмосковья приняли участие в донорской акции

Акция по сдаче донорской крови прошла в Подмосковье. В ней приняли участие около 750 волонтеров. Вместе они собрали более 300 литров донорской крови.

Акцию организовали «Волонтеры Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона. Сбор донорской крови проводили в Щелкове и Красногорске. Туда съехались активисты со всего регина.

«Наши волонтеры регулярно участвуют в подобных мероприятиях, потому что видят в этом не обязанность, а возможность реально помочь здесь и сейчас. Такая масштабная акция прошла впервые, но несмотря на это, она охватила все города Подмосковья», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Участниками акции стали как опытные доноры, так и те, кто решил сдать кровь впервые. Многие волонтеры также сдали плазму и цитоплазму, а некоторые подали заявки на вступление в единый реестр стволовых клеток костного мозга.