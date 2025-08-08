Волонтеры из Котельников приняли участие в благотворительной акции «Я сам»

Благотворительный фонд «Исток» провел акцию помощи детям в торговом центре Мега «Белая Дача». Участники смогли поддержать воспитанников социальных учреждений Московской области. Присоединились к инициативе активисты из Котельников.
Благодаря неравнодушным жителям подопечные фонда получили подарочные карты в детский магазин. Каждый смог выбрать там товары на свой вкус.
Добровольцы из Котельников помогли ребятам определиться с покупками, поддержали их и просто пообщались с детьми.
Присоединиться к волонтерскому движению в Котельниках могут все желающие. Все подробности можно узнать по телефону: 8 (498) 742-02-40.
Ранее мы также рассказывали о том, что всероссийская благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Котельниках. В торговом центре М5 установили специальную коробку для сбора канцелярии и других принадлежностей.
