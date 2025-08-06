Всероссийская акция «Собери ребенка в школу» началась в Котельниках

В Котельниках стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу». В торговом центре М5 установили специальную коробку для сбора канцелярии и других принадлежностей.

Точку сбора организовали молодогвардейцы и руководство торгового центра. Каждый желающий может положить туда принадлежности для школы, которые передадут нуждающимся семьям.

В первый день в благотворительной акции приняли участие заместители главы администрации Мария Галузо и Сергей Яковлев.

«Принять участие в акции может любой житель. Можно приобрести ручки, тетради, альбомы или другие школьные принадлежности в магазинах торгового центра и сразу опустить их в наш бокс, либо принести из дома уже купленные заранее вещи», — отметили активисты «Молодой Гвардии».

Акция продлится до 20 августа. Волонтеры рассортируют канцелярию и упакуют в подарочные наборы. Затем их вручат детям из малообеспеченных и многодетных семей.