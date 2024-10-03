Волонтеры из Коломны стали призерами областного этапа международной премии

Добровольцы из Коломны стали обладателями премии «Мы вместе». Ее присуждают за проекты, направленные на помощь людям.

Команда из Коломны представила на суд жюри благотворительный проект «Они наши дети». Он направлен на реабилитацию в мирных регионах России особенных детей из ДНР. Проект занял второе место на конкурсе.

Фонд, презентовавший проект, реализует социальные и гуманитарные проекты на прифронтовых территориях ДНР и Белгородской области.

«К сожалению, за годы военных действий в Донбассе выросло поколение, никогда не знавшее мирного неба. Мы помогаем детям, живущим в прифронтовых районах Новороссии», — прокомментировал директор благотворительного фонда «Они наши» Анатолий Черников.

Победителей наградили в Доме правительства Московской области. Лучшими признали работы 50 активистов и добровольческих объединений.

«Премия „Мывместе“ — это про неравнодушных людей, про тех, кто занимается волонтерством и благотворительностью по зову сердца. Не потому что выгодно, а потому что не может пройти мимо и хочет помогать. В этом смысле нам в Московской области есть чем гордиться», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

Отметим, что в этом году премию вручали в 13-ти номинациях. Среди них: «Волонтер года», «Помощь людям», «Социальный предприниматель», «Обучение служением», «Ответственный бизнес» и другие.

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