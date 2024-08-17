Волонтеры из Коломны собрали гумпомощь железнодорожникам Курской области

Дополнительную партию гуманитарного груза для работников железной дороги Курской области собрали члены профсоюза и добровольцы Голутвинской дистанции пути городского округа Коломна. Туда уже отравили первую машину с гумпомощью 15 августа.

Для коллег из Курской области добровольцы Голутвинской дистанции пути Коломны подготовили дополнительную партию гуманитарной помощи. Пострадавшему региону передали предметы первой необходимости, одежду, продукты длительного хранения, воду в бутылках и другое.

Железнодорожники из Коломны связались с коллегами Орловско-Курского региона. Выяснив, в чем они нуждаются в первую очередь, активисты профсоюза и волонтеры Голутвинской дистанции пути объявили сбор помощи. Гуманитарный груз отправят в Курскую область эвакуированным железнодорожникам.

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