Волонтеры из Коломны приняли участие в ликвидации разлива мазута в Анапе

В составе группы из 5000 волонтеров Подмосковья добровольцы из Коломны продолжают борьбу с ликвидацией последствий разлива мазута в Черном море. Ребята трудятся круглые сотки по восьмичасовым сменам.

Сотрудник Молодежного центра «Горизонт» городского округа Коломна Андрей Забавников работает в группе, которая при помощи специальных инструментов очищает берег Черного моря от загрязнения нефтепродуктами.

По словам Андрея, в песке есть черные точки застывшего мазута, волонтеры убирают его лопатами, засыпают в мешки и отправляют на переработку.

Неравнодушные жители, активисты и члены общественных организаций присоединяются к штабу «МыВместе». Чтобы стать добровольцем, необходимо обратиться в молодежные центры «Горизонт», «Русь» «Озеры». Помимо этого, важно пройти регистрацию на платформе Добро.РФ.

Напомним, в районе Керченского пролива 15 декабря прошлого года потерпели крушение два нефтяных танкера. Произошла утечка мазута, в море попало порядка 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.