Волонтеры из Коломны отправились на очистку побережья Анапы от мазута

Вместе с командой «Молодой Гвардии» Подмосковья в Анапу отправились активистка Ева Скиба и сотрудник молодежного центра «Горизонт» Андрей Забавников. Они помогают устранять последствия разлива нефтепродуктов на Черноморском побережье.

Андрей Забавников трудится в группе, которая с помощью специальных инструментов очищает от нефтепродуктов пляжи и береговую линию Черного моря.

Ева Скиба работает в пункте по спасению птиц «Полярные зори». Волонтеры моют, лечат и выхаживают пострадавших животных. Работа идет круглосуточно по восьмичасовым сменам.

В задачи добровольцев входят осмотр и кормление животных, уборка клеток, вольеров и загонов, а также другая помощь пострадавшим птицам. Волонтеры обеспечены необходимой одеждой и средствами индивидуальной защиты.

«Радостно наблюдать результат, когда привозят птичек грязных, больных, которые не могут даже ходить, — а потом видишь, как они оживают, и их возвращают в природную среду», — рассказала Ева Скиба. Она отметила, что все волонтеры нацелены помочь природе и животным, и вклад каждого в общее дело очень ценен.