Волонтеры из Чехова побывали на встрече с актером Иваном Охлобыстиным

На встрече Иван Охлобыстин рассказал о своем творческом пути, жизненном опыте и том, как найти себя. Одной из ключевых тем стала волонтерская деятельность и поддержка фронта. Актер регулярно посещает бойцов и собирает гуманитарную помощь. Он также поделился, что в 2023 году попал под обстрел и получил пулевое ранение.

Волонтеры из Чехова отметили, что это была не просто лекция, а настоящий диалог. Иван Охлобыстин не уходил от сложных вопросов, отвечал честно, с юмором и очень по-человечески. Актер не только хотел поделиться своим опытом, но и понять активистов.

Во время встречи Иван Охлобыстин рассказал, что в детстве бывал в Чехове, и даже записал видеообращение для юных жителей округа.

«Молодежи города Чехова, всем жителям города Чехова мое обожание, потому что именно там, в пионерском лагере „Березка“ рядом с Чеховом я начал свою творческую карьеру. Ну, и просто так, по-человечески. Товарищи, будьте счастливы!» — сказал Иван Охлобыстин.