Волонтеры из Балашихи собрали корма и лекарства для зооприютов

В поддержку бездомных животных волонтеры городского округа Балашиха провели благотворительную акцию. Они собрали наборы кормов и лекарств для зооприютов округа.

Участниками благотворительной акции стали клиенты местного зоомагазина. Посетители, которые покупали товары для своих питомцев, также оставляли подарки для животных из зооприютов Балашихи. Поддержка жителей позволит обеспечить приюты кормами, необходимыми средствами для ухода и лечения животных.

«Помощь бездомным животным — это не просто благотворительность, это наша ответственность перед теми, кто не может попросить о помощи сам. Мы рады видеть, как жители Балашихи откликаются на нашу инициативу и вносят свой вклад. Это, действительно, объединяет наше сообщество», — поделилась заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина.

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