Волонтеры из Балашихи поучаствовали в зарядке на форуме «Россия» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 10:00 Волонтеры из Балашихи поучаствовали в зарядке на форуме «Россия» Фото: Екатерина Костюк

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Активисты из Балашихи помогли установить новый национальный рекорд. Волонтеры округа приняли участие в самой массовой зарядке, которая прошла на выставке-форуме «Россия».

Массовую зарядку провел олимпийский чемпион и трехкратный чемпиона мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Всего к акции присоединились почти шесть тысяч человек.

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Участниками зарядки стали пять жителей Балашихи. В их числе — представители регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», клуба «Активное долголетие» и экологического лагеря.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».

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