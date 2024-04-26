Волонтеры из Балашихи поучаствовали в зарядке на форуме «Россия» | 360°

26 апреля 2024, 10:00
Волонтеры из Балашихи поучаствовали в зарядке на форуме «Россия»
Активисты из Балашихи помогли установить новый национальный рекорд. Волонтеры округа приняли участие в самой массовой зарядке, которая прошла на выставке-форуме «Россия».
Массовую зарядку провел олимпийский чемпион и трехкратный чемпиона мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Всего к акции присоединились почти шесть тысяч человек.
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Участниками зарядки стали пять жителей Балашихи. В их числе — представители регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», клуба «Активное долголетие» и экологического лагеря.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что свыше миллиона школьников Подмосковья примут участие в акции «День добрых дел».
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Рекорды
Балашиха
Выставка-форум «Россия»
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