Волонтеры из Балашихи передали постельное белье для жителей Курской области

Фото: Пресс-служба администрации Балашихи

Комплекты постельного белья передали из Балашихи жителям Курска. Новые 35 комплектов собрал директор информационного агентства округа Илья Очаковский.

Об этом сообщила руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты муниципалитета Елена Жарова.

«Люди потеряли свой кров, и сейчас многие из них размещаются во временных пунктах. Очень нужны подушки, одеяла и комплекты постельного белья», — подчеркнула она.

Необходимый груз отравят людям с очередной партией. Также в Балашихе уже собрали и доставили более 11 тонн гуманитарной помощи. Из них более 40 маскировочных сетей.

Напомним, что в округе работают два пункта: на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Узнать подробную информацию можно по телефону Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Восемь месяцев вместо восьми дней. Как будут спасать застрявших на МКС астронавтов

Старт Starliner, мыс Канаверал, 5 июня 2024 года. NASA

Осеннее послабление. Что такое бабье лето и когда оно будет в Москве

Petrov Sergey/news.ru

«Невыездные страны» и узаконенное беззаконие. Невеселые мысли по поводу ареста Дурова

Krisztian Elek/Keystone Press Agency

Приказ США или Израиля? Почему во Франции арестовали Павла Дурова

Основатель ВКонтакет и Telegram Павел Дуров. Pavel Durov

Жозеп Боррель — европейский камертон западного нацизма

Francisco J. Olmo/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте