Волонтеры из Балашихи передали постельное белье для жителей Курской области

Об этом сообщила руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты муниципалитета Елена Жарова.

«Люди потеряли свой кров, и сейчас многие из них размещаются во временных пунктах. Очень нужны подушки, одеяла и комплекты постельного белья», — подчеркнула она.

Необходимый груз отравят людям с очередной партией. Также в Балашихе уже собрали и доставили более 11 тонн гуманитарной помощи. Из них более 40 маскировочных сетей.

Напомним, что в округе работают два пункта: на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Узнать подробную информацию можно по телефону Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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