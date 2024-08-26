Волонтеры из Балашихи передали постельное белье для жителей Курской области
Комплекты постельного белья передали из Балашихи жителям Курска. Новые 35 комплектов собрал директор информационного агентства округа Илья Очаковский.
Об этом сообщила руководитель ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе, председатель Общественной палаты муниципалитета Елена Жарова.
«Люди потеряли свой кров, и сейчас многие из них размещаются во временных пунктах. Очень нужны подушки, одеяла и комплекты постельного белья», — подчеркнула она.
Необходимый груз отравят людям с очередной партией. Также в Балашихе уже собрали и доставили более 11 тонн гуманитарной помощи. Из них более 40 маскировочных сетей.
Напомним, что в округе работают два пункта: на Парковой улице, 7 и в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1. Узнать подробную информацию можно по телефону Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» +7 925 591-40-33.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.
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