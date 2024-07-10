Волонтеры из Балашихи передали гумпомощь для раненых бойцов СВО

Сортировка гуманитарного груза прошла в Общественной палате городского округа Балашиха. Его передали в Главный военный клинический госпиталь имени академика Бурденко в микрорайоне Старая Купавна, где находятся на реабилитации раненые бойцы.

Военнослужащим передали наборы с гигиеническими принадлежностями: дезодоранты, мыло, мочалки, бритвенные станки и салфетки. Собирать все необходимое для военного госпиталя планируют каждый месяц.

«От волонтеров Подмосковья сегодня будет передана гуманитарная помощь, а также забота и тепло от тех, кто в тылу с первых дней начала боевых действий помогает нашим защитникам», — сказала председатель Общественной палаты, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Елена Жарова

В округе активно помогают участникам специальной военной операции, мирным жителям Донбасса и их семьям. Волонтеры плетут сети, а также готовят сухие блюда. Постоянно работает Комитет семей и воинов Отечества под руководством Натальи Махониной, Центр помощи участников СВО и их семей.

Напомним, что в Балашихе действуют два постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в местном отделении партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и в Общественной палате города на проспекте Ленина, 7/1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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