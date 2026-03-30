Волонтеры химпредприятия из Воскресенска помогли приюту для животных

Сотрудники филиала «ВМУ» ОХК «Уралхим» передали в приют «БИоЗОНа» в Белоозерском более 30 кг кормов, ветеринарные препараты и хозяйственные принадлежности. Также оформили денежное пожертвование на лечение и содержание животных.

В приюте сегодня содержится более 150 кошек и собак. Активисты предприятия погуляли с собаками, помогли с уборкой вольеров и уходом за животными.

Председатель совета молодежи филиала Артем Казаков отметил, что компания оказывает поддержку приюту на регулярной основе. Помимо материальной помощи, волонтеры хотят привлечь внимание коллег к тому, что животным не хватает прогулок и социализации.

Участие в таких акциях — одно из важных направлений работы филиала, позволяющее оказывать волонтерскую помощь в регионе присутствия. «ВМУ» ОХК «Уралхим» системно поддерживает социальные и благотворительные проекты, направленные на помощь нуждающимся и развитие местных волонтерских сообществ.