Волонтеры Люберец оказали помощь городским коммунальным службам

В Дзержинском волонтеры и студенты вышли на улицы, чтобы помочь коммунальным службам в уборке снега. Добровольцы расчистили ключевые локации в сквере имени Б. К. Громцева и прилегающую территорию у молодежного центра «Лидер».

Акцию 28 января организовали представители местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» и студенты Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина. Как отметила заместитель директора по воспитательной работе МЦ «Лидер» Виктория Кечкина, такая работа важна не только для эстетики, но и для безопасности горожан, особенно пожилых людей и детей.

«Сегодня мы не просто убирали снег — мы выразили свою гражданскую позицию. Каждый, кто взял в руки лопату, внес реальный вклад в улучшение городской среды», — подчеркнула Виктория Кечкина. Ранее дзержинские добровольцы уже активно участвовали в акции «Снежный десант», расчистив территории у спортивных школ «Союз» и «Орбита», а также возле городского катка.