Волонтеры «Боевого братства» Солнечногорска отправили гумпомощь в зону СВО

Представители отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» в Солнечногорске передали гуманитарный груз для военнослужащих специальной военной операции. Помощь собрали по просьбе находящегося в зоне СВО жителя округа.

Список необходимых вещей военный отправил через волонтерское объединение «Частная вязальная компания „Ночные ведьмы“». Для бойцов собрали 30 огнетушителей, бензопилу с маслом и цепями. От учеников школы № 2 передали письма со словами поддержки.

«Важную роль в оперативной доставке помощи сыграло взаимодействие Солнечногорского отделения „Боевого братства“ с другими подмосковными муниципалитетами. Такая координация позволяет быстрее собирать и доставлять необходимое, а также оптимально распределять ресурсы. Это очень важно в условиях, когда каждая минута может быть на вес золота», — отметил руководитель солнечногорского отделения «Боевого братства» Андрей Воробьев.

Очередной груз с медикаментами и бытовыми товарами волонтеры также направили в деревню Вертлино. На днях протоиерей Михаило-Архангельского храма Дионисий Артемьев доставит эту помощь находящимся на передовой бойцам.

В июне 2024 года открыли три территориальных отделения «Боевого братства» в Солнечногорске: в микрорайоне Рекинцо, в поселке Андреевка и в деревне Радумля. Сейчас организация собирает средства на покупку тепловизоров, оборудования для радиоэлектронной борьбы и другой техники.

Военнослужащие и их родственники могут обратиться в центр поддержки участников СВО и их семей по телефону: 8 (496) 263-85-42. Либо приехать лично по адресу: Московская область, город Солнечногорск, улица Красная, дом 120, кабинет 308.

Сотрудники центра помогут оформить пособия и льготы, решат вопросы медицинской, психологической и гуманитарной помощи.

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