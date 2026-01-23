Волонтеры Балашихи провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

На базе регионального ресурсного центра волонтеров Подмосковья в Балашихе волонтеры округа провели практический мастер-класс для школьников из Реутова, подробно показав весь процесс изготовления маскировочных сетей. Ребята прошли все этапы — от подготовки материалов до плетения и отделки готовых полотен.

За почти три года участники сообщества «Сетевые пчелки» изготовили 7800 маскировочных сетей размером 3×6 метров. Этот результат — плод слаженной командной работы и значимый вклад в поддержку защитников.

«Сегодня мы познакомили наших гостей с процессом плетения маскировочных сетей. Девочки все схватывают на лету. Мы обучаем разными способами, потому что кому-то становится более понятно, глядя на схемы, а кому-то удобнее ориентироваться по примеру уже сплетенных сетей», — рассказала волонтер Галина Федоткина.

Присоединиться к «Сетевым пчелкам» можно через их телеграм-канал. Движение объединяет жителей округа, которые своим трудом и активной гражданской позицией вносят вклад в поддержку участников специальной военной операции.