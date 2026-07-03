Волонтерскую программу школы фонда Потанина проведут в двух округах Подмосковья

В двух музеях-заповедниках Подмосковья пройдет волонтерская программа школы фонда Владимира Потанина. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 8 по 19 июля на заповедных территориях региона будут работать 20 обладателей грантов и стипендий из разных регионов России.

Первой площадкой программы станет Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина в поселке Большие Вяземы в Одинцовском округе.

С 8 по 16 июля там будут трудиться девять добровольцев. Им предстоит принять участие в благоустройстве музейной территории, подготовке цифрового контента для экспозиций, создании 3D-моделей музейных предметов и архитектурных объектов, а также разработке макетов буклетов к выставочным проектам.

С 13 по 19 июля, эстафету примет Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник имени А. П. Чехова «Мелихово». В состав этой смены войдут 11 волонтеров. Они займутся приведением в порядок усадьбы и исторического парка, а также познакомятся с творческим наследием писателя, изучая особенности его художественного стиля и литературного творчества.

Помимо практической работы, участников программы ждет насыщенная культурно-образовательная часть. Для волонтеров организуют экскурсии по музейным комплексам и посещение действующих выставок, что позволит глубже познакомиться с историей и культурным наследием этих знаковых мест.

Школа фонда Потанина считается одной из крупнейших волонтерских инициатив, направленных на сохранение природного и культурного наследия. Программа объединяет образовательный формат, практическую помощь музеям и заповедникам, а также дает участникам возможность внести личный вклад в сохранение исторических и культурных ценностей страны.