Волонтерский центр в Серебряных прудах помог бойцам СВО

Три года назад в Серебряных Прудах открылся волонтерский центр «Своих не бросаем»: десятки жителей, у многих из которых на фронте нет родных, собрались вместе, чтобы стать надежным тылом для чужих сыновей. За это время добровольцы сплели 60 тысяч квадратных метров маскировочных сетей, изготовили 8 тысяч окопных свечей и освоили более 15 видов продукции — от термобелья до антидроновых покрывал.

Начинали с малого: учились с нуля заливать окопные свечи. Сейчас в этих стенах шьют эвакуационные стропы и теплые вещи, вяжут носки, собирают сухие души и готовят сухие обеды. Линейка изделий постоянно растет, а вместе с ней растет и число добровольцев.

Людмила Феофанова, координатор волонтерского центра «Своих не бросаем»:

«Начали мы только из-за того, что стали очень беспокоиться за сыновей. Хотя у волонтеров мало у кого там сыновья. Чужих сыновей не бывает на фронте».

Продукция серебряно-прудских волонтеров сегодня востребована в войсках: с передовой приходят десятки благодарностей. Работа здесь не останавливается ни в праздники, ни в выходные. Только швейных изделий за три года отшили 7 тысяч, а вязаных — более 3,5 тысячи.

Олег Павлихин, глава городского округа Серебряные Пруды:

«Сейчас линейка того, что производит данный волонтерский центр, разрастается. Разрастается количество участников. Продукция очень сильно востребована в наших войсках, поступает огромное количество благодарностей от ребят, которые защищают нашу страну».

По случаю дня рождения центра в округе устроили праздник: чествовали тех, кто каждый день приближает Победу. Волонтеры — люди разного возраста, статуса и достатка, но всех их объединяет одно — девиз «Своих не бросаем».