Волонтерский центр «Обелиск» в Лобне отметил 2-летие

Руководитель муниципалитета рассказала, что именно в «Обелиске» первый раз попробовала плести маскировочные сети и поняла, как сложна и ответственна эта работа, сколько сил активисты вкладывают в помощь участникам специальной военной операции, как много тонкостей нужно учитывать при изготовлении этого незаменимого на фронте оборудования. Анна Кротова поблагодари ли волонтеров за их важный и нужный труд.

Помощью бойцам СВО и их родным в Лобне занимаются несколько добровольческих организаций. Волонтеры собирают и отправляют гуманитарные грузы, изготавливаются маскировочные костюмы и окопные свечи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал про «неделю добрых дел» в школах Московской области, где ученики не только пишут письма, но и плетут маскировочные сети и расписывают пряники.

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