Волонтерский отряд для помощи в профилактике ЧС заработал на МЖД

На Московской железной дороге создали мобильный волонтерский отряд. В него вошли 25 добровольцев, прошедших специальное обучение в учебном центре МЧС. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Для волонтеров подготовили специальную обучающую программу продолжительностью 72 часа. В нее вошли и теория, и практика. Добровольцев обучили, как действовать в чрезвычайных ситуациях, как рассказывать людям о правилах безопасности, как предотвращать пожары, оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и другим полезным навыкам.

Представителей отряда будут привлекать к работе во время профилактических мероприятий, в медицинских учреждениях, а также при нестандартных ситуациях, в том числе на железной дороге.